Война на Донбассе: силы ООС уничтожили 3 и ранили 4 боевиков

В течение суток оккупанты 25 раз прицельно стреляли по позициям Объединенных сил, 10 раз враг применил артиллерию и минометы.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

По его данным, в первой половине суток боевики активно применяли ствольную артиллерию и минометы, а вечером на некоторых участках линии соприкосновения – БМП.

В частности, бои продолжались в районе Новотошковского, Крымского, Светлодарска и Золотого, что на Луганщине.

Не прекращались боевые действия и на Донецком направлении – вблизи Каменки, Песков и Авдеевки.

Наиболее активные боевые действия в течение суток продолжались на Мариупольском направлении – в районе Лебединского, Павлополя, Широкино и Водяного.

На этом направлении один раз российские наемники открывали огонь из РПГ и стрелкового оружия в районе населенного пункта Гнутово.

Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

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К сожалению, 5 украинских военных получили ранения. В то же время, по данным разведки, трех оккупантов уничтожено и еще четверо ранены. Враг также потерял одну единицу автомобильного транспорта.

Напомним, недавно в Донецкой области задержан боевик, который сбежал от террористов “ДНР”, потому что испугался за свою жизнь.