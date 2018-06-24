Война на Донбассе: силы ООС уничтожили 3 и ранили 4 боевиков

В течение суток оккупанты 25 раз прицельно стреляли по позициям Объединенных сил, 10 раз враг применил артиллерию и минометы.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
По его данным, в первой половине суток боевики активно применяли ствольную артиллерию и минометы, а вечером на некоторых участках линии соприкосновения – БМП.
В частности, бои продолжались в районе Новотошковского, Крымского, Светлодарска и Золотого, что на Луганщине.
Не прекращались боевые действия и на Донецком направлении – вблизи Каменки, Песков и Авдеевки.
Наиболее активные боевые действия в течение суток продолжались на Мариупольском направлении – в районе Лебединского, Павлополя, Широкино и Водяного.
На этом направлении один раз российские наемники открывали огонь из РПГ и стрелкового оружия в районе населенного пункта Гнутово.
Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.
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К сожалению, 5 украинских военных получили ранения. В то же время, по данным разведки, трех оккупантов уничтожено и еще четверо ранены. Враг также потерял одну единицу автомобильного транспорта.
Напомним, недавно в Донецкой области задержан боевик, который сбежал от террористов “ДНР”, потому что испугался за свою жизнь.