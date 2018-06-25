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Aequo признана международным рейтингом юридической фирмой года в сфере M&A в Украине

По итогам одного из самых престижных рейтингов The Best Lawyers in Ukraine 2019, юридической фирмой года в сфере M&A стала компания Aequo.

Номинация Юрист года по корпоративному праву досталась партнеру Aequo Анне Бабич.

Традиционно эксперты рейтинга отмечают в этой номинации одну ведущую юридическую фирму с выдающимися достижениями в конкретной практике по всей стране. Победителей определяют на основании ряда показателей, включая отзывы о юристах, масштаб и объем работы фирмы в данной практике, а также ее деловую репутацию.

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Рейтинги Best Lawyers публикуются с 1983 г. В 2006 г. издание Best Lawyers стало международным, и с тех пор рейтинги лучших в юридической профессии выходят более чем в 75 странах. Главная их цель – помочь юристам и их клиентам найти друг друга, выбрать юридического советника в соответствующей области права, пишет Политота.

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