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Боевики стреляют из крупного калибра, танков и БМП. Погиб боец, четверо ранены

За минувшие сутки боевики 22 раза прицельно обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, десять из них – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один боец погиб, четверо военных ранены.

24 июня ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

Во второй половине суток российские оккупационные войска увеличили использование оружия крупного калибра, запрещенного Минскими договоренностями. Зафиксирован также огонь из танка и БМП, сообщает штаб ООС.

На Луганском направлении боевые действия велись в районе населенного пункта Крымское. Там враг применял по нашим позициям 122-мм артиллерию, 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Возле Луганского и Новозвановки обстрелы были из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки и Каменки.

На Мариупольском направлении горячее всего было в Водяном. Там российские наемники вели огонь по нашим позициям из ствольной артиллерии и 82-мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Позиции вокруг Лебединского обстреляли из танка и 122-мм артиллерийских систем. Также враждебная активность наблюдалась в районе населенных пунктов Богдановка, Гнутово и Широкино.

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Вследствие активных боевых действий один украинский защитник погиб, четверо военнослужащих получили ранения.

Кроме того, в течение текущих суток враг трижды прицельным огнем из стрелкового оружия беспокоил подразделения ВСУ в районе населенных пунктов Марьинка, Гнутово и Широкино. Потерь среди наших защитников нет.

Ранее боевики 25 раз обстреляли позиции на Донбассе и ранили пятерых украинских военных.

Фото: Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation

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