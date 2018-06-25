Борьба с контрабандой на таможне: как она повлияет на украинского производителя

Эксперимент на таможне, который вводит Кабмин, может повлиять на деятельность отечественных производителей. Такое предположение Фактам ICTV выразил Даниэль Билак, директор Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest.

Борьба с контрабандой в таможенных органах полезна для украинского бизнеса, считает эксперт по инвестициям.

Исчезновение с рынка теневых импортных товаров поможет создать здоровую конкурентную среду в Украине.

– Очень трудно конкурировать, когда есть серый импорт. Когда есть дыра в ванной, и воду наливаешь, ее никогда не хватает.

К тому же, это повлияет не только на внутреннего производителя, добавляет Билак. Речь идет о легальных поставщиках продукции в Украине.

Они смогут завоевывать отечественный рынок и таким образом увеличат поступления в украинскую казну за счет налогов.

Напомним, что Кабмин ввел эксперимент по борьбе с контрабандой, в котором полиция берет на контроль таможенников.