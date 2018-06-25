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Гройсман: Если кто-то засунет грязные руки в бюджет – буду публично воевать

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает бороться с контрабандой на таможне.

– Конфликт может быть единственный, если кто-то будет пытаться свои грязные руки вставить в бюджет и препятствовать наполнению бюджета, я буду говорить об этом публично, я буду публично воевать. Я считаю, что система за последнее время срослась, они нарисовали схемы, они привлекли туда много специалистов, которые занимаются этими комбинациями, и завозят сегодня тысячи контейнеров, по которым растамаживание, то которое нужно, оно не попадает в украинский бюджет, – сказал Гройсман заявил в эфире Свобода слова на ICTV.

Читайте: Борьба с контрабандой на таможне: как она повлияет на украинского производителя

Напомним, что Кабмин ввел эксперимент по борьбе с контрабандой, в котором полиция берет на контроль таможенников.

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