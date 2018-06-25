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Контрабанда: какие товары чаще всего поставляют в Украину нелегально

В Украину завозят много товаров нелегально. Однако есть категории изделий, которые чаще всего обнаруживают в рамках борьбы с контрабандой. Факты ICTV публикуют список от эксперта по инвестициям Даниэля Билака.

контрабандні товари в Україні

По подсчетам Европейской бизнес ассоциации, Украина в прошлом году из-за контрабанды недополучила 70 миллиардов гривен.

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Из них 2 миллиарда – от сбыта табачных изделий, сообщил директор Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest.

Среди других лидеров рейтинга по количеству нелегально ввезенных – бытовая техника, алкогольные напитки и лекарства.

– Мы не знаем, что добавляется в эти препараты или в целый ряд других товаров для употребления, – сообщил Даниэль Билак.

Таким образом, борьба с теневым импортом товаров влияет не только на ценообразование, но и улучшает защиту потребителей, подытожил эксперт.

Напомним, что в Сергей Князев рассказал о роли полицейских на таможне.

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