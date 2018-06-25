Курс доллара в Украине до конца лета: прогноз эксперта

До конца лета курс доллара к гривне может составить 25,5 грн.

Такой прогноз в комментарии Сегодня озвучил аналитик Альпари Максим Пархоменко.

По мнению эксперта, к концу августа гривна может укрепиться еще на несколько десятков копеек и достигнуть минимумов прошлого года – на уровне 25,5 грн.

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Он также дал прогноз курса валют на ближайшее время:

– В целом котировки доллара за прошлую неделю снизились до отметки в 26,1 грн. Евро за этот же период подешевел к гривне до 30,4 грн. Негативная тенденция отражается на снижении его цены. Так, уже более пяти недель евро падает на мировых рынках, что и давит на его курс в наших обменниках. На этой неделе тенденция будет продолжаться. В случае с долларом не стоит ожидать существенного изменения цены. Котировки, как и раньше, останутся в узком диапазоне 26-26,2 грн за доллар.

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