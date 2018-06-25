Методи боротьби з контрабандою: роль поліції

В Нацполіції за кілька днів створили робочі групи та механізм взаємодії для роботи на митниці. Про це у коментарі Фактам ICTV повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв.

За словами керівника Нацполіції, правоохоронний орган має достатньо потужностей для боротьби з тіньовим ввезенням товарів в Україну.

– Поліцейські будуть використовувати усі механізми, які мають: оперативно-розшукова діяльність, перевірки, механізми розпізнавання тіньових схем та їх зупинку.

Скільки саме поліцейських задіюватимуть до участі у боротьбі з контрабандою на кордонах України, Князєв не повідомив.

Однак зазначив, що Нацполіція надасть ту кількість співробітників, якої потребуватимуть митниці.

Раніше ми повідомляли, як боротьба з контрабандою вплине на українського виробника.