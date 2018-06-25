На Софийской площади перекроют движение: причина и дата

В связи с проведением масштабного художественного события Пути дружбы, КГГА внесла изменения в движение транспорта в центре столицы.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Движение всех видов транспорта запрещено вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской) и на ул. Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской) во время концерта – с 20.00 до 24.00 в соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения.

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1 июля в 21.00 на Софийской площади состоится масштабное художественное событие в украинской и мировой общественной жизни – международный проект Пути дружбы под руководством выдающегося дирижера современности маэстро Рикардо Мути.

Также 1 июля выступит на Софийской площади американский актер театра и кино, продюсер и кинорежиссер Джон Малкович.

Фото: Dreamstime.