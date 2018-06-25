Нападения на ромов в Украине – заявление Совета Европы

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала украинскую власть принять меры по предотвращению нападений на ромов и наказать всех виновных в нападении на лагерь во Львове.

Об этом комиссар написала в Twitter.

Она выразила соболезнования семье человека, погибшего в результате нападения на лагерь цыган вблизи Львова, и выразила надежду, что травмированные быстро поправятся.

– Я настоятельно призываю украинскую власть активизировать усилия по прекращению таких нападений и привлечь виновных лиц к ответственности. Субботнее нападение является лишь последним из нескольких насильственных рейдов, совершенных радикальными группами против ромов и защитников прав человека в Украине за последние два месяца, – заявила Миятович.

По словам комиссара Совета Европы, правозащитники проинформировали ее о том, что реакция на насильнические действия и запугивания, направленные против цыган, во многих случаях была неэффективной.

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– В связи с этим я призываю украинскую власть больше внимания уделять усилиям по предотвращению нападений, а также преследовать в судебном порядке и привлечь к ответственности виновных в совершении таких насильственных действий, – сказала Миятович.

Она сообщила, что намерена поддерживать диалог с украинскими властями по этому вопросу и продолжит внимательно следить за ситуацией.

– Арест нескольких человек, которые предположительно имеют отношение к субботнему рейду, является шагом в правильном направлении. Мы не можем позволить, чтобы царила безнаказанность за преступления на почве ненависти, – подчеркнула она.

Напомним, один человек погиб и четверо получили ранения, в том числе 10-летний ребенок, вследствие нападения на ромский табор на окраине Львова.

Фото: lv.npu.gov.ua.