Море в оккупированном Севастополе постепенно превращается в свалку: в водоеме плавает пластик, пенопласт и разный мусор.
Соответствующие фото опубликованы в Twitter Крымский бандеровец.
Снимки были сделаны в Артбухте. На них отчетливо видно, что в воду сбрасывают пластик, пенопласт и полиэтилен.
– Море в Артбухте превратилось в помойку. Кроме обычного мелкого мусора и пластиковых бутылок, можно рассмотреть плавающие мешки с мусором и внушительных размеров куски пенопласта, – отмечается в публикации.
Не море, а помойка: в Крыму воду загрязняют пластиком / 2 фотографии
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К слову, в сети показали пляж в Крыму, который страдает от хищения песка.
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