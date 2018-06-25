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Не море, а помойка: в Крыму воду загрязняют пластиком

Море в оккупированном Севастополе постепенно превращается в свалку: в водоеме плавает пластик, пенопласт и разный мусор.

Соответствующие фото опубликованы в Twitter Крымский бандеровец.

Снимки были сделаны в Артбухте. На них отчетливо видно, что в воду сбрасывают пластик, пенопласт и полиэтилен.

– Море в Артбухте превратилось в помойку. Кроме обычного мелкого мусора и пластиковых бутылок, можно рассмотреть плавающие мешки с мусором и внушительных размеров куски пенопласта, – отмечается в публикации.

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Не море, а помойка: в Крыму воду загрязняют пластиком / 2 фотографии

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К слову, в сети показали пляж в Крыму, который страдает от хищения песка.

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