Ад возвращается: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

В течение недели часть Украины будет заливать дождями, а восток охватит 35-градусная жара.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 26 июня, незначительные дожди ожидаются только на западе страны.

В этих регионах будет довольно прохладно – местами только +22.

На севере и в центре +27, на востоке +30, а в южных областях температура воздуха прогреется до +32.

В Киеве сухо, ночью 12-14, а днем ​​25-27 выше нуля.

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На среду, 27 июня, прогнозируют дожди с грозами практически на всей территории Украины. Солнце будет проглядывать только в Сумской и Черниговской областях.

Температура воздуха практически не изменится.

Максимальная температура – до +35 – ожидается в Запорожской и Донецкой областях.

В столице дождь, ночью 11-13, днем ​​25-27 градусов тепла.

В четверг, 28 июня, зона дождей оставит юг, восток и частично центр страны. В то же время ожидается потепление почти во всех регионах.

Как и в среду, очень жарко будет на востоке страны – до +35.

На юге – от +31 до +34, в центре и на севере +32.

Только в западных областях температура не будет превышать 25 градусов тепла.

В Киеве дождь, ночью 20-22, днем ​​30-32 выше нуля.

В пятницу, 29 июнь, погода в Украине останется без изменений: дожди на севере и западе и жара до +35 – на востоке.

В столице погода также не изменится.

Кстати, синоптики прогнозировали жаркое и сухое лето в Украине, которое закончится не ранее второй половины сентября.