Ад возвращается: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

В течение недели часть Украины будет заливать дождями, а восток охватит 35-градусная жара.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, во вторник, 26 июня, незначительные дожди ожидаются только на западе страны.
В этих регионах будет довольно прохладно – местами только +22.
На севере и в центре +27, на востоке +30, а в южных областях температура воздуха прогреется до +32.
В Киеве сухо, ночью 12-14, а днем 25-27 выше нуля.
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На среду, 27 июня, прогнозируют дожди с грозами практически на всей территории Украины. Солнце будет проглядывать только в Сумской и Черниговской областях.
Температура воздуха практически не изменится.
Максимальная температура – до +35 – ожидается в Запорожской и Донецкой областях.
В столице дождь, ночью 11-13, днем 25-27 градусов тепла.
В четверг, 28 июня, зона дождей оставит юг, восток и частично центр страны. В то же время ожидается потепление почти во всех регионах.
Как и в среду, очень жарко будет на востоке страны – до +35.
На юге – от +31 до +34, в центре и на севере +32.
Только в западных областях температура не будет превышать 25 градусов тепла.
В Киеве дождь, ночью 20-22, днем 30-32 выше нуля.
В пятницу, 29 июнь, погода в Украине останется без изменений: дожди на севере и западе и жара до +35 – на востоке.
В столице погода также не изменится.
Кстати, синоптики прогнозировали жаркое и сухое лето в Украине, которое закончится не ранее второй половины сентября.