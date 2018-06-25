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Северная крепость-2018: Украина создает “пояс безопасности”

В Черниговской области состоялись первые экспериментальные тактические учения по территориальной обороне Северная крепость-2018.

В ходе завершающего этапа практической фазы первых экспериментальных тактических учений по территориальной обороне Северная крепость-2018 министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что создание бригад территориальной обороны повысит боеспособность страны вдвое.

– Как отметил министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак, создание в областях бригад территориальной обороны повысит боеспособность Украины минимум вдвое, – сообщается на сайте Минобороны в понедельник.

В информации отмечается, что за ходом завершающего этапа практической фазы Северной крепости-2018 на Гончаровском полигоне в Черниговской области кроме Полторака также наблюдали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, начальник Генерального штаба Виктор Муженко, командующий Сухопутных войск ВСУ Сергей Попко, а также председатели областных госадминистраций.

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Северная крепость-2018: Украина создает “пояс безопасности” / 8 фотографий

– Присутствующие отметили значение системы территориальной обороны для повышения обороноспособности Украины и этапы создания бригад территориальной обороны в каждой области. Такая форма организации и военной подготовки патриотически настроенного населения позволит сформировать пояс безопасности в Украине и гарантировать мирную жизнь и защиту мирного населения, – говорится в сообщении.

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Муженко отметил слаженность действий подразделений резервистов, которые в режиме реального времени отрабатывают задачи по прикрытию участка государственной границы, обеспечения движения военных колонн, изоляции района боевых действий, обороны важных объектов.

Также резервисты выполнили комплексные тактические упражнения с ведением боевых действий как в городе, так и лесу по противодействию диверсионно-разведывательным силам противника.

Как известно, резервисты, которые проходят программу подготовки, получают денежное поощрение.

 

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