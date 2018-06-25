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Полигон “ДНР” показали на карте

На спутниковых картах Google можно увидеть полигон и место хранения военной техники “ДНР”.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Вблизи села Покровка (оккупированная часть Донецкой области) на свежих спутниковых снимках видно технику, расположенную на специально подготовленной площадке.

На снимках, которые были сделаны ранее видно расположение полигона. Однако военной техники там не было.

Присутствие военной техники, запрещенной минскими соглашениями подтверждается отчетом наблюдателей СММ ОБСЕ.

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Ранее Факты ICTV писали, что 25 раз прицельно стреляли по позициям Объединенных сил, 10 раз враг применил артиллерию и минометы.

Фото: Скриншоты.

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