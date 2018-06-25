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Политзаключенному Павлу Грибу стало хуже, нужна срочная операция

Гражданин Украины Павел Гриб, незаконно удерживаемый в следственном изоляторе российского Краснодара, не получает необходимую медицинскую помощь. А между тем, молодому человеку становится все хуже.

Об этом на брифинге главы Службы безопасности Василия Грицака и министра иностранных дел Павла Климкина заявил отце политзаключенного Игорь Гриб.

– У него инвалидность, связанная с аварией на ЧАЭС. Его болезнь требует постоянного приема препаратов и придерживания строгой диеты. Следствием отсутствия этих составляющих будет внутреннее кровотечение, которое приведет к смерти. В изоляторе Краснодара умышленно делали все, чтобы не оказывать ему необходимую медицинскую помощь, чтобы сын сознался в том, чего он не делал. Павел постоянно жалуется на боль в животе, головокружение, ухудшение зрения. Только срочная операция может спасти жизнь моего сына, – отметил он.

Игорь Гриб добавил, что все украинские политзаключенные в России подвергались пыткам.

– Наши близкие не только осуждены в России по сфальсифицированным делам, но и постоянно подвергаются пыткам со стороны агрессора. Материалы дел более 70 украинских политзаключенных и их показания показывают, что самыми сложными являются пытки, которым они подвергались на стадии дачи первых показаний. Так было с Евгением Пановым, которого пытали шесть дней. Неоказание медицинской помощи, а также ненадлежащие условия содержания – главный вид пыток, от которого страдают все политзаключенные без исключения, – заявил он.

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Кроме того, адвокат Марина Дубровина отметила, что украинские консулы положили на счет Павла Гриба средства, на которые он самостоятельно приобрел лекарства, но в последний раз он их употреблял в прошлом году.

– В течение 2018 года он никаких медикаментов не получал. Сделали еще одно обследование перед тем, как отправлять его в Ростов, и вот именно это обследование показало отрицательную динамику в его состоянии здоровья. Когда он приехал в Ростов, ему уже никто ничего не проводил, – отметила она.

Напомним, 24 августа 2017 года 19-летнего Гриба, поехавшего в Гомель (Беларусь) на встречу со знакомой, похитили сотрудники ФСБ России.

Фото: УНИАН

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