Прогноз погоды в Украине на сегодня, 25 июня (КАРТА)

Погода в Украине сегодня, 25 июня, будет теплой. На Западе пройдут дожди, на остальной территории без осадков.
По прогнозам Укргидрометцентра, на Западе будут дожди. На остальной территории – без осадков.
Ночью будет доминировать холодная погода +7..+12 градусов. Днем температура будет колебаться в пределах +19..+23 градусов.
На севере Украины без осадков. Температура воздуха ночью +9..+12 градусов, днем +20..+22 градуса.
В центре будет ясно. Температура воздуха ночью +9..+11 градусов, днем +22..+25 градусов.
На востоке также солнечно. Температура воздуха ночью +12..+14 градусов, днем +24..+26 градусов.
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На юге Украины переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11..+13 градусов, днем +23..+27 градусов.
В Киеве ночью +8..+10 градусов, днем +21..+23 градуса. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Кстати, синоптики прогнозировали жаркое и сухое лето в Украине, которое закончится не ранее второй половины сентября.