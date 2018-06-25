Прогноз погоды в Украине на сегодня, 25 июня (КАРТА)

Погода в Украине сегодня, 25 июня, будет теплой. На Западе пройдут дожди, на остальной территории без осадков.

По прогнозам Укргидрометцентра, на Западе будут дожди. На остальной территории – без осадков.

Ночью будет доминировать холодная погода +7..+12 градусов. Днем температура будет колебаться в пределах +19..+23 градусов.

На севере Украины без осадков. Температура воздуха ночью +9..+12 градусов, днем ​​+20..+22 градуса.

В центре будет ясно. Температура воздуха ночью +9..+11 градусов, днем ​​+22..+25 градусов.

На востоке также солнечно. Температура воздуха ночью +12..+14 градусов, днем ​​+24..+26 градусов.

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На юге Украины переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11..+13 градусов, днем ​​+23..+27 градусов.

В Киеве ночью +8..+10 градусов, днем ​​+21..+23 градуса. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.