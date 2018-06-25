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Россия отказала в видеосвязи с Сенцовым и прячет его фото

Россия отказала украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой в видеосвязи с незаконно осужденным украинским режиссером Олегом Сенцовым.

Людмила Денисова

Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook.

По ее словам, информация, поступающая о состоянии Олега Сенцова и Владимира Балуха, достаточно противоречива.

Сообщается, что они голодают, то наоборот, что прекратили голодовку, принимают питательные смеси и набирают вес.

– В видеосвязи с Олегом отказали. Фото не предоставляют, – отметила Денисова.
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Омбудсмен добавила, Россия постоянно убеждает мир, что с украинскими политзаключенными все в порядке, тогда как адвокаты говорят обратное.

– Все это вызывает большое беспокойство и недоверие! Я должна собственными глазами увидеть Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые продолжают голодовку.

Должна встретиться с Александром Кольченко, Станислав Клыхом, Романом Сущенко…

Требую от России срочно предоставить мне допуск к украинским политзаключенным! – добавила она.

К слову, сегодня генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд намерен передать Владимиру Путину прошение о помиловании Олега Сенцова.

Фото: Людмила Денисова

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