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Лагерь ромов во Львове разгромили адепты Гитлера и Муссолини

Неизвестные, напавшие на лагерь ромов во Львове, оказались представителями незарегистрированной неонацистской организации под названием Твереза і зла молодь.

Табір ромів

Подозреваемые в нападении на лагерь ромов во Львове признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке Твереза і зла молодь, сообщила Громадському старший инспектор Управления по соблюдению прав человека Нацполиции Украины Оксана Санагурская.

По ее словам, восемь подозреваемых идентифицируют себя как члены группировки Твереза і зла молодь.

В полиции добавили, что нападавшие имели четкий план погрома лагеря ромов: они заранее определили позиции каждого из нападавших, их действия и задачи.

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Судя по страницам организации в соцсетях, группировка Твереза і зла молодь насчитывает несколько десятков человек.

До 24 июня у нее был собственный канал на YouTube Lemberg Jugend. По мнению ZAXID.NET, это перефраз с Hitler-Jugend, молодежной нацистской организации в гитлеровской Германии.

После задержания участников организации канал был переименован.

Кроме того, в Telegram-канале неонацистов, созданном в апреле, более 50 подписчиков и свыше 70 мотивирующих постов с цитатами Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини, а также русскоязычными провокационными картинками.

Фото: Скріншот/Telegram

Кроме собственного логотипа, на своих видео группировка использовала символику международной ультраправой организации Misanthropic Division, которая в марте 2016 года взяла на себя ответственность за столкновения с ЛГБТ-активистами во Львове.

Фото: Скріншот/Youtube

Напомним, 23 июня неизвестные в масках разгромили лагерь ромов на окраине Львова. Из-за нападения один человек погиб, еще четверо получили ранения.

На месте происшествия полицейские задержали восемь человек и объявили им о подозрении.

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