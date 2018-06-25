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В Киеве после побега арестовали брачного афериста и конвоира

В Киеве брачный аферист и конвоир, который помог ему сбежать, арестованы на два месяца.

Уроженец Молдовы, который 23 июня сбежал из-под стражи и вскоре был задержан, арестован на 2 месяца, а полицейскому суд избрал домашний арест.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

– По ходатайству Киевской местной прокуратуры №4 уроженцу Республики Молдова Бурлаку А.С., который 23 июня 2018 сбежал из-под стражи и вскоре был задержан, Днепровским районным судом Киева избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, – говорится в сообщении.

Его сообщнику – сотруднику Днепровского управления полиции ГУНП Украины в Киеве, который осуществлял конвоирование и действиями способствовал бегству подозреваемого, суд избрал круглосуточный домашний арест на тот же срок.

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В прокуратуре отметили, что правоохранитель полностью признает свою вину и сотрудничает со следствием.

Следствие в уголовном производстве продолжается, добавили в ведомстве.

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