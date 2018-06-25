PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Во Львове за нападение на лагерь ромов задержали 9 учеников/

Во Львове за нападение на лагерь ромов задержали 9 учеников

Во Львове задержали 9 учеников, которых подозревают в нападении на лагерь ромов.

Табір ромів

Во Львове задержали 9 учеников школ №36 и №85, подозреваемых в нападении с резней на лагерь ромов, сообщает Zaxid.net.

Руководитель Нацполиции Львовщины Валерий Середа заявил, что пятеро подростков учатся в школе №85, а четверо – в школе №36.

Ранее полицейские сообщали, что задержали 7 участников нападения возрасте 16-17 лет и организатора нападения. Им оказался 20-летний Андрей Тычка.

Читайте: Лагерь ромов во Львове разгромили адепты Гитлера и Муссолини

Напомним, 23 июня группа злоумышленников напала на лагерь ромов на окраине Львова, в результате чего один человек погиб, еще четверо травмированы.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка