Во Львове за нападение на лагерь ромов задержали 9 учеников

Во Львове задержали 9 учеников, которых подозревают в нападении на лагерь ромов.
Во Львове задержали 9 учеников школ №36 и №85, подозреваемых в нападении с резней на лагерь ромов, сообщает Zaxid.net.
Руководитель Нацполиции Львовщины Валерий Середа заявил, что пятеро подростков учатся в школе №85, а четверо – в школе №36.
Ранее полицейские сообщали, что задержали 7 участников нападения возрасте 16-17 лет и организатора нападения. Им оказался 20-летний Андрей Тычка.
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Напомним, 23 июня группа злоумышленников напала на лагерь ромов на окраине Львова, в результате чего один человек погиб, еще четверо травмированы.
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