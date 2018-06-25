Венгрия назвала условия для разблокирования комиссии Украина-НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал условия, при которых комиссия Украина-НАТО может быть разблокирована.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что у Будапешта есть 3 конкретных требования, которые позволят снять вето по проведению комиссии Украина-НАТО, сообщает Европейская правда.

По его словам, первым условием является продолжение переходного периода по языку образования до 2023 года. За это время Украина должна договориться с меньшинством об изменениях, которые будут внедрены.

– Второе условие, которое также полностью соответствует предложениям Венецианской комиссии – норма о языке обучения не должна распространяться на частные школы. И было еще одно третье условие, которое уже выполнено: Украина должна начать консультации с представителями венгерского меньшинства. Они начались, – добавил министр иностранных дел Венгрии.

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К слову, Венгрия отказалась от вето на участие президента Украины Петра Порошенко во встрече Украина-Грузия-НАТО.