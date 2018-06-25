Ураган во Львове: мужчина отсудил ₴140 тыс. за поврежденное авто

Львовянин отсудил у коммунальщиков более ₴140. тыс за поврежденное во время урагана авто.

Лычаковский районный суд взыскал со Львовского коммунального предприятия Дом 142,3 тыс. грн в пользу водителя, на машину которого во время урагана обвалилась часть крыши дома. В этот момент водитель находился в салоне, пишет ZAXID.NET.

Инцидент произошел 21 июля 2017 около 17:00-17:30. В опубликованном 22 июня судебном решении говорится, что мужчина находился в салоне своего автомобиля, припаркованном у дома №59 на ул. Пасечной, когда на крышу его авто упал кусок крыши дома и часть машинного помещения лифтовой шахты.

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Во время судебного заседания пострадавший мужчина рассказал, что его автомобиль получил значительные повреждения. Кроме того, из-за удара по голове пострадал водитель.

Как сообщалось, в Украине ожидаются грозы, ливни, град и шквалы.