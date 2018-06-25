В Одесской области построят ветряные электростанции

В Одесской области будут развивать альтренативную энергетику — в регионе построят мощные ветряные электростанции.

Об этом сообщил губернатор области Максим Степанов. 25 июня в Одесской ОГА подписали меморандум о сотрудничестве с двумя зарубежными компаниями. Общая сумма инвестиций составляет около 270 миллионов евро.

Литовцы из Южное Энерджи построят станцию мощностью 72,6 МВт. Этого хватит, чтобы обеспечить электричеством порядка 150 тысяч человек. Проект американской компании Юкрейн Пауер Ресоурсес рассчитан на 120 МВт (или 220 тысяч человек).

– Это большие мощности. Мы будем содействовать в реализации проектов этих компаний. Кроме повышения энергетической базы нашей страны и выполнения обязательств по увеличению производства электроэнергии из возобновляемых источников перед ЕС, это также немалые инвестиции в саму Одесскую область, — заявил Максим Степанов.

Строительство электростанций положительно повлияет на развитие громад, инфраструктуру и рабочие места. Литовцы планируют установить 19 ветряков, американцы — 26.

– Литва и Украина дружат много веков, и сегодня мы сделали еще один шаг к сотрудничеству. Подход Одесской обладминистрации и, в частности, ее руководителя Максима Степанова дает чувство уверенности в результате. Мы запланировали строительство 19 ветрогенераторов, которые будут вырабатывать электроэнергию на, примерно, 150 тысяч населения, — отметил руководитель Южное Энерджи Эгидиюс Симутис.

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В свою очередь, генеральный директор Ukraine Power Resources Питер Гиш подчеркнул, что реализация их проекта в Лиманском районе позволит создать около ста новых рабочих мест, в частности, на этапе строительства.

Отметим, согласно Энергетической стратегии Украины, к 2020 году 11% электрической энергии должны производиться на возобновляемых источниках, к 2035 — 25%.