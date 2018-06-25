Ваша карта будет заблокирована. Приватбанк предупредил о СМС-мошенничестве

Приватбанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества. Злоумышленники из Запорожья рассылают СМС-сообщения о якобы блокировке банковских карт.

Приватбанк не отправляет свои клиентам сообщения о блокировках карт, а также сервисные или другие сообщения с обычных мобильных номеров, сообщили в службе безопасности банка.

– За последние дни зафиксированы случаи мошеннических рассылок абонентам одного из украинских операторов СМС с частных мобильных номеров о якобы блокировке карт клиентов.

В тексте таких сообщений мошенники предлагали связаться по неизвестным номерам с целью получения персональных данных клиентов, – говорится в сообщении.

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Номера мошенников оперативно заблокировали и передали информацию в киберполицию. По предварительным данным, мошенническая СМС-рассылка велась из Запорожья.

К слову, ранее Приватбанк и платежная система Visa запустили в Украине проект технологии биометрической оплаты покупок с помощью отпечатка пальца.

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