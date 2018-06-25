Вступительная кампания 2018: дата и 6 основных изменений

В 2018 году вступительная кампания в вузы стартует 2 июля.

Об этом сообщила на пресс-конференции министр образования и науки Лилия Гриневич, передает УНН.

– 2 июля начнется регистрация электронных кабинетов абитуриентов и загрузки в них необходимых документов, – сказала она.

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Также Гриневич назвала шесть основных изменений вступительной кампании 2018:

– Во-первых, мы унифицировали перечень предметов для поступления на обучение на основе полного общего среднего образования. Ранее абитуриентам было очень сложно: на одну и ту же специальность в одном учебном заведении – одни предметы, в другом – другие. Это было очень сложно.

Второе: использование при поступлении сертификатов не только 2018 года, но и 2017-го и 2016-го годов. То есть теперь мы делаем соразмерные тесты, и этим мы также расширяем возможности абитуриента. То есть, если он не доволен своим сертификатом, может сдать через год – если там будут лучшие результаты, он возьмет сертификат с лучшим результатом…

Третье: количество заявлений, которые может подать абитуриент на места государственного регионального заказа. Это – семь заявлений. Было 9 – сейчас 7. Таким образом, он концентрируется на не более четырех специальностях, на которые он хочет подать…

Четвертое – применение коэффициентов для определенных целевых групп абитуриентов. И минимальные значения количества баллов вступительных испытаний для поступления на медицинские специальности, такие как стоматология, медицина, педиатрия и здравоохранение, не могут быть установлены менее 150 баллов – это была четкая позиция Министерства здравоохранения. Мы о ней предупредили заранее…

И, наконец, последнее – обязательная сдача единого экзамена по иностранному языку при поступлении в магистратуру. Это иностранный язык, гуманитарные науки, социально-поведенческие науки, журналистика, сфера обслуживания и международные отношения, а также единственное вступительное испытание по праву – мы распространяем не только на право, но и на международное право.

Факты ICTV помогут абитуриентам правильно расставить приоритеты и выбрать нужный вуз.