Вырезали сердце и обезглавливали. Как в России пытают украинцев

СБУ получила свидетельство 1 тыс. граждан о перенесенных пытках в плену у боевиков и российских военных на Донбассе.

Об этом рассказали на брифинге главы Службы безопасности Василия Грицака и министра иностранных дел Павла Климкина.

– 5 год Россия использует позорные методы надругательства над правами и свободами граждан Украины, находящихся на оккупированных территориях, – говорит Василий Грицак.

Он сообщил, что всего освобождены из плена 3224 украинцев и получено свидетельство 1000 граждан, которые подвергались пыткам.

По его словам, в основном пытки проводили российские военные. Людей вывозили в РФ, пытали, а затем привозили обратно на Донбасс.

Кроме того, на пресс-конференции озвучили иностранным дипломатам примеры жестоких пыток: вырезание участков кожи с патриотическими татуировками, таскание на тросе за машиной и вырезание сердца.

– В августе 2014 при выходе из города Иловайск наше военное подразделение Нацгвардии попало в плен к российским вооруженных силам. Тогда они передали нас к террористическим группировкам ОРДЛО. Вся вина за все те пытки, что мы получили в заложниках ОРДЛО, лежит на российский войсках, ведь именно они нас туда передали, – рассказал экс-боец батальона Донбасс, прошедший российский плен, Дмитрий Кулиш.

По его словам, не все вернулись из плена. Некоторые из военных даже были обезглавлены. Были случаи снятия кожи.

Напомним, Украина обратилась в Евросуд о нарушении РФ прав Сенцова.