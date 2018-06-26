Боевики обстреляли ВСУ из гранатометов. Ранен военный

Боевики ведут обстрелы ВСУ с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За сутки один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

На Луганском направлении горячее всего было в районе населенного пункта Крымское. Там враг применял 120-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Также вражеская активность наблюдалась возле населенных пунктов Луганское и Золотое.

На Донецком направлении противник применил по защитникам Авдеевки и Крутой Балки 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Под прицельным огнем находились также защитники Марьинки, Каменки и Верхнеторецкого.

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На Мариупольском направлении российские наемники применяли гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Противник обстреливал позиции ООС в районе населенных пунктов Лебединское, Гнутово, Широкино, Павлополь и Старогнатовка.

По данным разведки, которые требуют уточнения, двух боевиков российских оккупационных войск уничтожено, трое ранены.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск два раза открывали огонь по нашим защитникам. На Луганском направлении враг обстрелял из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши позиции в районе города Золотого, а из РПГ и стрелкового оружия в районе населенного пункта Лебединское, что на Мариупольском направлении.

Ранее боевики 25 раз обстреляли позиции на Донбассе и ранили пятерых украинских военных.

Фото: sobkor.net.