Часть Мариуполя осталась без света из-за непогоды

Резкое ухудшение погоды в Мариуполе (Донецкая область) обесточило более 100 трансформаторных подстанций из почти 700. Аварийные бригады работают в усиленном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

– В результате стихии были обесточены 119 трансформаторных подстанций из 687 подстанции. По состоянию на 8.00 аварийными бригадами МРЕС восстановлено электроснабжение на 42 ТП. Ведутся усиленные работы по восстановлению электроснабжения на других 77 ТП, – говорится в сообщении.

В городе была организована круглосуточная работа оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Читайте: Ураган во Львове: мужчина отсудил ₴140 тыс. за поврежденное авто



Штаб координирует действия жилых, коммунальных предприятий, аварийных служб города с целью обеспечения их бесперебойной работы для жизнеобеспечения населения.

Аварийные бригады предприятий работают в усиленном режиме для оперативного устранения чрезвычайных ситуаций.

Мы также писали, какой будет погода в Украине на неделю. По прогнозам, часть территорий будет заливать дождями, тогда как другую охватит 35-градусная жара.

Фото: Pixabay