Почему не пускают к Сенцову – в России дали ответ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что у украинского политзаключенного Олега Сенцова два гражданства.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что у украинского политзаключенного Олега Сенцова есть второе гражданство, а поэтому нужно принять межгосударственный договор для определения прав таких людей, сообщает УНИАН.

Она добавила, что Людмила Денисова может посетить Сенцова только вместе с ней с разрешения российских властей.

– Я не могу ответить за органы власти. Я им направила свое обращение с просьбой допустить Уполномоченного вместе со мной, потому что наше законодательство не позволяет иностранному гражданину посещать гражданина другой страны. Она гражданка Украины. Сенцов – гражданин России, – сказала Москалькова.

Читайте: Денисова поставила условие РФ по политзаключенным



Журналисты заметили, что Сенцов считает себя гражданином Украины.

– Будем исходить из того, что это человек с двумя гражданствами – по факту так. У него в документах есть паспорт гражданина России, и он за него расписывался, и копия этого паспорта у меня есть, – добавила омбудсмен России.

К слову, Олег Сенцов отказался от предложения пройти медосмотр под руководством врачей, которых выберут родственники и адвокат.