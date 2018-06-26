PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество / Денисова поставила условие РФ по политзаключенным/

Денисова поставила условие РФ по политзаключенным

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова подчеркивает, что доступ украинского и российского омбудсменов к находящимся в заключении соотечественникам должен происходить синхронно и на принципах взаимности.

– Наш президент выполнил все договоренности: он действительно снял запрет на въезд Татьяне Москальковой в Украину. Но все прочее требует синхронности и взаимности в действиях. Если я не могу попасть к нашим заключенным, то и госпожа Москалькова не может попасть к своим гражданам, которые находятся на территории Украины, – заявила Денисова в эфире телеканала 112.Украина.

В это же время Татьяна Москалькова пока не готова согласовать предложения украинской коллеги Людмилы Денисовой касательно графика взаимных посещений заключенных.

– Согласно синхрону, мы должны договориться и обсудить “дорожную карту”, взаимные посещения со сроками должны быть согласованы. Она мне прислала свои предложения, но я пока не готова их согласовать. У нас, у омбудсменов, есть еще много других вопросов, связанных с невыплатой заработной платы, отстаиванием интересов инвалидов, школы, дети, пионерские лагеря – все это требует нашего внимания, – отметила она.

К слову, украинский омбудсмен находится в России с 14 июня. Ей пока не удалось встретиться ни с кем из украинских политзаключенных.

Читайте: Генсек Совета Европы подал Путину прошение о помиловании Сенцова Россия отказала в видеосвязи с Сенцовым и прячет его фото Письмо Сенцова российским кинематографистам

Напомним, Россия отказала в видеосвязи с Сенцовым и прячет его фото.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Сенцов отказался от встречи с врачами – омбудсмен РФ
Негативная атмосфера: Ольга Герасимьюк уволилась из Нацсовета
Генсек Совета Европы подал Путину прошение о помиловании Сенцова
Политзаключенному Павлу Грибу стало хуже, нужна срочная операция
Павло Клімкін
Россия сознательно спонсирует терроризм и пытает людей – Климкин
Вырезали сердце и обезглавливали. Как в России пытают украинцев
Стрельба в колледже России: неизвестные на машинах обстреляли людей
Людмила Денисова
Россия отказала в видеосвязи с Сенцовым и прячет его фото
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка