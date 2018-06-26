Денисова поставила условие РФ по политзаключенным

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова подчеркивает, что доступ украинского и российского омбудсменов к находящимся в заключении соотечественникам должен происходить синхронно и на принципах взаимности.

– Наш президент выполнил все договоренности: он действительно снял запрет на въезд Татьяне Москальковой в Украину. Но все прочее требует синхронности и взаимности в действиях. Если я не могу попасть к нашим заключенным, то и госпожа Москалькова не может попасть к своим гражданам, которые находятся на территории Украины, – заявила Денисова в эфире телеканала 112.Украина.

В это же время Татьяна Москалькова пока не готова согласовать предложения украинской коллеги Людмилы Денисовой касательно графика взаимных посещений заключенных.

– Согласно синхрону, мы должны договориться и обсудить “дорожную карту”, взаимные посещения со сроками должны быть согласованы. Она мне прислала свои предложения, но я пока не готова их согласовать. У нас, у омбудсменов, есть еще много других вопросов, связанных с невыплатой заработной платы, отстаиванием интересов инвалидов, школы, дети, пионерские лагеря – все это требует нашего внимания, – отметила она.

К слову, украинский омбудсмен находится в России с 14 июня. Ей пока не удалось встретиться ни с кем из украинских политзаключенных.

Напомним, Россия отказала в видеосвязи с Сенцовым и прячет его фото.