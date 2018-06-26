PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Догхантера Святогора выпустили из СИЗО/

Догхантера Святогора выпустили из СИЗО

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения догхантеру Алексею Святогору из содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Олексій Святогор

Об этом сообщает пресс-служба суда.

– Применен к подозреваемому Святогору А.А. меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом круглосуточно оставлять место своего проживания и возложено на подозреваемого обязанности, предусмотренные ч. 5 ст. 194 Уголовно-процессуального кодекса Украины, – говорится в сообщении.

Таким образом Апелляционный суд частично удовлетворил апелляцию защиты Святогора.

Читайте: Тело британского рэпера выбросило на берег океана

Напомним, 11 июня догхантера Алексея Святогора арестовали на 60 суток решением Шевченковского суда.

Фото: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Обвисший язык и выступающие зубы: самая уродливая собака в мире
Умерла знаменитая горилла Коко, имевшая человеческий интеллект
Миші
В Индии мыши обгрызли в банкомате купюры на миллион
Юрій Богомятков у СІЗО зашив рот
В Николаевском СИЗО заключенный зашил себе рот
Олексій Святогор
Догхантера Святогора арестовали на два месяца
Поганий робот-собака
Спасает от одиночества и бьет током. В Китае создали уникального робота-собаку
Подкачанный или жирный? Кот-бодибилдер стал мемом из-за мускулатуры
В Германии из зоопарка убежали тигры и львы
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка