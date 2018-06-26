Догхантера Святогора выпустили из СИЗО

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения догхантеру Алексею Святогору из содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
– Применен к подозреваемому Святогору А.А. меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом круглосуточно оставлять место своего проживания и возложено на подозреваемого обязанности, предусмотренные ч. 5 ст. 194 Уголовно-процессуального кодекса Украины, – говорится в сообщении.
Таким образом Апелляционный суд частично удовлетворил апелляцию защиты Святогора.
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Напомним, 11 июня догхантера Алексея Святогора арестовали на 60 суток решением Шевченковского суда.
Фото: УНИАН
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