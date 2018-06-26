Доступны в один клик: почему статистика наркомании в Украине не радует

Цифры свидетельствуют, что наркомания в Украине охватила около полумиллиона человек. И это только официальная цифра. В Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками Факты ICTV узнали, насколько доступны запрещенные препараты в Украине.
Наркомания в Украине реально может касаться более пяти миллионов человек. Специалисты считают, что далеко не все зависящие признают свою проблему и готовы лечиться.
Еще одна беда – возрастные категории. По статистике, пятая часть всех наркозависимых – это школьники. А более 50% – молодежь до 30 лет. Один из факторов воздействия – каналы распространения.
Дельцы, в народе более известные, как барыги, уже не торгуют в подворотнях. Точнее, возможно, и торгуют, однако приспособились к тенденциям современности и без риска быть пойманными, сбывают наркотики через приложения для общения.
Кто в зоне риска
Как уже мы уже отметили, большинство наркоманов, как ни печально -это молодежь. При этом наркомания молодеет. Несколько лет назад четверть украинских школьников в возрасте 13-16 лет употребляли наркотики хотя бы один раз. Сегодня наркотики пробуют уже и 10-летние дети.
Тянутся к наркотикам и люди с депрессивными настроениями. Это жертвы социального кризиса, безработные, дети из неблагополучных или неполных семей.
Алкоголь и наркотические вещества употребляют также участники и ветераны боевых действий на востоке страны.
Где подсаживаются на наркотики
Стереотип о том, что наркотики пробуют, там где и первые алкогольные коктейли – в ночных клубах, изживает себя. Сейчас такое случается и в учебных заведениях.
Дельцы рекламируют свою продукцию через различные мессенджеры. Часто используют для этого Телеграмм. К защищенному каналу не имеет доступа киберполиция.
Таким образом отследить, поймать и наказать дилеров становится сложнее. В то же время самым наркоторговцам работать проще. Их номера не надо даже передавать сарафанным радио.
Сейчас в разных городах Украины барыги просто пишут краской на заборах и стенах домов адреса своих каналов в приложениях. Таким образом достать запрещенные вещества становится просто, как заказать пиццу.
Противодействие общественности
Помощь украинскому государству в противодействии наркомании оказывают международные организации. Они акцент делают на предупредительных мероприятиях и внедрении заместительной терапии.
Свою роль играют и общественные организации. Программа противодействия распространению наркоторговли и наркорекламы представлена в проекте одного из участников проекта Новые лидеры.
Денис Тарасов в Запорожье уже начал воплощать проект Бошки СТОП. Активист имеет юридическое образование, опыт работы в правоохранительных органах и более 15 лет юридической практики за спиной.
Он разработал программу, которая уже начала действовать. Вместе с единомышленниками Тарасов работает во взаимодействии с местными органами власти, педагогами, общественными организациями и полицией.
В начале воплощать проект было сложно из-за сопротивления официальных структур.
– Начальник управления внутренних дел области вообще сказал: чем нам может помочь общественность. Не лезьте в этот вопрос, – рассказывает автор проекта.
Ситуация изменилась, когда о проекте узнала общественность и начала давить на правохранителей. Результатом сотрудничества стало увольнение начальника Запорожского управления противодействия наркопреступности.
Логическое развитие событий, глядя на то, что проблема наркомании приобрела масштабы, когда в борьбе с явлением необходимой стала поддержка общественности. Сейчас проект работает по трем направлениям:
- Борьба с наркоторговлей. Есть горячая линия, на которую жители Запорожья звонят, когда узнают о точках изготовления или сбыта наркотиков. Сейчас люди боятся мести от производителей наркотиков и не сообщают о них в полицию. Ведь там придется давать свои контактные данные. Таким образом проект Бошка СТОП выступает посредником, который защищает осведомителей и передает данные дельцов в милицию.
- Борьба с наркорекламой. Надписи с контактами наркодилеров на домах и заборах должны уничтожать владельцы этих зданий. Активисты проекта сотрудничают с городской специнспекцией, контролирующей ответственность владельцев зданий за состояние помещений.
- Борьба с наркозависимостью. К ней привлекают общественные организации и управления образования. Проблему наркомании пытаются предупредить комплексной работой со школьниками, их родителями и учителями.
В случае, если требования не выполняют полиция и специнспекция, активисты привлекают общественное давление. Они предоставляют огласки ситуации и, как правило, ответственные реагируют на них.Читайте: Канье Уэст признался в наркотической зависимости Звезда Ливерпуля отговорил подростка употреблять наркотики Партия кокаина на $760 тыс. В Борисполе задержали наркокурьера
Проблема наркомании не возникает из-за наркодельцов. К запрещенным препаратам детей толкает не только их доступность. Шагом к тому, чтобы попробовать наркотики становится банальная скука.
Когда подростку или ребенку нечем себя занять и он испытывает недостаток внимания, то начинает искать что-то новое разными способами. К сожалению, иногда не самыми безопасными.
Никакие международные организации не помогут решить проблемы наркомании, если ее предотвращать не будут близкие людей в в зоне риска.
Ранее Факты ICTV писали о том, как распознать наркоторговца.
Фото: dreamstime
Яна Семенюк