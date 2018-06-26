Доступны в один клик: почему статистика наркомании в Украине не радует

Цифры свидетельствуют, что наркомания в Украине охватила около полумиллиона человек. И это только официальная цифра. В Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками Факты ICTV узнали, насколько доступны запрещенные препараты в Украине.

Наркомания в Украине реально может касаться более пяти миллионов человек. Специалисты считают, что далеко не все зависящие признают свою проблему и готовы лечиться.

Еще одна беда – возрастные категории. По статистике, пятая часть всех наркозависимых – это школьники. А более 50% – молодежь до 30 лет. Один из факторов воздействия – каналы распространения.

Дельцы, в народе более известные, как барыги, уже не торгуют в подворотнях. Точнее, возможно, и торгуют, однако приспособились к тенденциям современности и без риска быть пойманными, сбывают наркотики через приложения для общения.

Кто в зоне риска

Как уже мы уже отметили, большинство наркоманов, как ни печально -это молодежь. При этом наркомания молодеет. Несколько лет назад четверть украинских школьников в возрасте 13-16 лет употребляли наркотики хотя бы один раз. Сегодня наркотики пробуют уже и 10-летние дети.

Тянутся к наркотикам и люди с депрессивными настроениями. Это жертвы социального кризиса, безработные, дети из неблагополучных или неполных семей.

Алкоголь и наркотические вещества употребляют также участники и ветераны боевых действий на востоке страны.

Где подсаживаются на наркотики

Стереотип о том, что наркотики пробуют, там где и первые алкогольные коктейли – в ночных клубах, изживает себя. Сейчас такое случается и в учебных заведениях.

Дельцы рекламируют свою продукцию через различные мессенджеры. Часто используют для этого Телеграмм. К защищенному каналу не имеет доступа киберполиция.

Таким образом отследить, поймать и наказать дилеров становится сложнее. В то же время самым наркоторговцам работать проще. Их номера не надо даже передавать сарафанным радио.

Сейчас в разных городах Украины барыги просто пишут краской на заборах и стенах домов адреса своих каналов в приложениях. Таким образом достать запрещенные вещества становится просто, как заказать пиццу.

Противодействие общественности

Помощь украинскому государству в противодействии наркомании оказывают международные организации. Они акцент делают на предупредительных мероприятиях и внедрении заместительной терапии.

Свою роль играют и общественные организации. Программа противодействия распространению наркоторговли и наркорекламы представлена ​​в проекте одного из участников проекта Новые лидеры.

Денис Тарасов в Запорожье уже начал воплощать проект Бошки СТОП. Активист имеет юридическое образование, опыт работы в правоохранительных органах и более 15 лет юридической практики за спиной.

Он разработал программу, которая уже начала действовать. Вместе с единомышленниками Тарасов работает во взаимодействии с местными органами власти, педагогами, общественными организациями и полицией.

В начале воплощать проект было сложно из-за сопротивления официальных структур.

– Начальник управления внутренних дел области вообще сказал: чем нам может помочь общественность. Не лезьте в этот вопрос, – рассказывает автор проекта.

Ситуация изменилась, когда о проекте узнала общественность и начала давить на правохранителей. Результатом сотрудничества стало увольнение начальника Запорожского управления противодействия наркопреступности.

Логическое развитие событий, несмотря на то, что проблема наркомании приобрела масштабы, когда в борьбе с явлением необходимым стала поддержка общественности.Сейчас проект работает по трем направлениям:- Борьба с наркоторговлей. Есть горячая линия, на которую жители Запорожья звонят, когда узнают о точках изготовления или сбыта наркотиков. Сейчас люди боятся мести от производителей наркотиков и не сообщают о них в полицию. Ведь там придется давать свои контактные данные. Таким образом проект Бошку СТОП выступает посредником, который защищает осведомителей и передает данные дельцов в милицию.- Борьба с наркорекламою. Надписи с контактами наркодилеров на домах и заборах должны уничтожать владельцы этих зданий. Активисты проекта сотрудничают с городской специнспекцией, контролирующая ответственность владельцев зданий за состояние помещений.- Борьба с наркозависимостью. К ней привлекают общественные организации и управления образования. Проблему наркомании пытаются предупредить комплексной работой со школьниками, их родителями и учителями.В случае, если требования не выполняют полиция и специнспекция, активисты привлекают общественное давление. Они предоставляют огласки ситуации и, как правило, ответственные реагируют на них.Проблема наркомании не возникает из наркодельцов. К запрещенным препаратам детей толкает не только их доступность. Шагом к тому, чтобы попробовать наркотики становится банальная скука.Когда подросток или ребенок нечем себя занять и испытывает недостаток внимания, он ищет что-то новое разными способами. К сожалению, иногда они опасны.Никакие международные организации не помогут решить проблемы наркомании, если ей предотвращать НЕ БУДУТ самые близкие люди, оказавшиеся в зоне риска. </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>

Логическое развитие событий, глядя на то, что проблема наркомании приобрела масштабы, когда в борьбе с явлением необходимой стала поддержка общественности. Сейчас проект работает по трем направлениям:

Борьба с наркоторговлей . Есть горячая линия, на которую жители Запорожья звонят, когда узнают о точках изготовления или сбыта наркотиков. Сейчас люди боятся мести от производителей наркотиков и не сообщают о них в полицию. Ведь там придется давать свои контактные данные. Таким образом проект Бошка СТОП выступает посредником, который защищает осведомителей и передает данные дельцов в милицию.

. Есть горячая линия, на которую жители Запорожья звонят, когда узнают о точках изготовления или сбыта наркотиков. Сейчас люди боятся мести от производителей наркотиков и не сообщают о них в полицию. Ведь там придется давать свои контактные данные. Таким образом проект Бошка СТОП выступает посредником, который защищает осведомителей и передает данные дельцов в милицию. Борьба с наркорекламой. Надписи с контактами наркодилеров на домах и заборах должны уничтожать владельцы этих зданий. Активисты проекта сотрудничают с городской специнспекцией, контролирующей ответственность владельцев зданий за состояние помещений.

Борьба с наркозависимостью. К ней привлекают общественные организации и управления образования. Проблему наркомании пытаются предупредить комплексной работой со школьниками, их родителями и учителями.

В случае, если требования не выполняют полиция и специнспекция, активисты привлекают общественное давление. Они предоставляют огласки ситуации и, как правило, ответственные реагируют на них.

Проблема наркомании не возникает из-за наркодельцов. К запрещенным препаратам детей толкает не только их доступность. Шагом к тому, чтобы попробовать наркотики становится банальная скука.

Когда подростку или ребенку нечем себя занять и он испытывает недостаток внимания, то начинает искать что-то новое разными способами. К сожалению, иногда не самыми безопасными.

Никакие международные организации не помогут решить проблемы наркомании, если ее предотвращать не будут близкие людей в в зоне риска.

Ранее Факты ICTV писали о том, как распознать наркоторговца.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк