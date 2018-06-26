Free Sentsov! На траве в Киеве выстригли огромный призыв освободить Сенцова

В Пирогово с помощью трафарета выстригли на траве огромный призыв освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

В Национальном музее народной архитектуры и быта Украины в Пирогово появилась огромная надпись #Free Sentsov.

В музее рассказали, что сделать необычную надпись им помогла одна из агрофирм, которая помогает музею. Надпись на английском языке #Free Sentsov – Свободу Сенцову – занимает огромную территорию на поле возле мельниц. Впрочем, сотрудники не измеряли ее точный размер, пишет Сегодня.

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Трава на поле была сначала подстрижена до определенного размера, а затем под трафарет выстрижены контуры букв, практически у самой земли.

Напомним, в Киеве около тысячи человек вышли на акцию с призывом освободить Сенцова.