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Геращенко назвала условие, при котором Москалькову пустят к Одинцову

Омбудсмен Татьяна Москалькова увидится с заключенным Максимом Одинцовым только тогда, когда Людмилу Денисову пустят к Роману Сущенку.

Ірина Геращенко

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко сообщила в Facebook, что омбудсмена Татьяну Москалькову пустят к заключенному Максиму Одинцову только тогда, когда Людмила Денисова увидится с Романом Сущенком.

Она также сказала, что обещание президента РФ Владимира Путина касательно политзаключенных не выполняется российскими властями.

– Должно быть, согласно договоренностей президентов, зеркальное и одновременное посещение удерживаемых. Омбудсмен Москалькова может зайти в камеру гражданина Одинцова в ту минуту, когда наша Людмила Денисова зайдет в камеру Ромы Сущенко. Зеркальность и одновременность, только так, – написала Геращенко.

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К слову, украинский режиссер Олег Сенцов не может быть помилован на основании просьбы генсека Совета Европы Турбйорна Ягланда.

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