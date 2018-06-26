Контрабанда в Украине: схемы, товары и кто за этим стоит

Деньги, украшения, одежду, топливо и даже металлолом – это далеко не весь перечень того, что незаконно ввозят и вывозят из Украины.

Контрабанда с крыльями. Легкомоторными самолетиками перевозили сигареты через границу с Польшей и Словакией. Черные аисты – как их называют в контрабандистском сленге.

Целый тоннель в Словакию, который прорыли в Закарпатье чтобы нелегально перевозить бензин и сигареты.

И даже частную границу. Участок, через который известный закарпатский авторитет Аттила Хорват перевозил контрабанду и наркотики.

Есть целое контрабандистское село на границе с Румынией.

Деньги, украшения, одежду, топливо и даже металлолом – это далеко не весь перечень того, что незаконно ввозят и вывозят из Украины.

Схем как под крышей силовиков, таможенников, других государственных органов обманывают государство – десятки. Говорит экс-заместитель руководителя государственной фискальной службы Константин Ликарчук.

На этой неделе украинский премьер-министр ошеломил о масштабных схемах хищения горючего прямо в Черном море и уклонения от уплаты налогов.

Интересная деталь – некоторые танкеры, которые заходят в украинские порты, на момент швартовки имеют лишь 10 процентов нефтепродуктов. Ведь, сливают контрабандное топливо они еще по дороге к терминалам.

По данным директора научно-технического центра Сергея Сапегина, государство лишь на нелегальном ввозе нефти и горючего потеряла более 70 млрд грн.

Правительство на этой неделе объявили войну контрабанде и назвали самые распространенные схемы. Вот, например, так называемый порожняк. Грузовик везет ценный груз, но его оформляют как пустой. Государственная казна не получает ничего.

Еще товар могут фиктивно распределять между физическими лицами – так называемыми пиджаками по нормам бесплатной перевозки. Например, полная фура 20 человек и ноль гривен в бюджет.

Восток Украины, Донбасс – вообще темная дело, говорят эксперты.

Это вообще черная дыра. Границы фактически нет. То есть, там есть служба безопасности, государственная фискальная служба, полиция, Нацгвардия – что там происходит на самом деле, никто не знает. Это государственная тайна, засекречено, и так далее.

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Харьковская, Сумская и Черниговская области – там граница хоть и под контролем, но поток товаров вне таможенных процедурах тоже большой.

Именно в этих областях на границе с Россией, сбывают больше всего контрабандного и контрафактного бензина и дизтоплива.

Владимир Гройсман говорит, за большинством контрабандных схем стоят определенные госструктуры. Страной разворачиваются целые офисы, которые прикрывают сделки. Кто их крышует – понятно. Во время селекторного совещания с региональными руководителями премьер не подбирал слов.

Ежегодно Украина теряет от сделок на таможне 100 млрд грн, это примерно 4 млрд долларов. Вдвое больше, чем транш МВФ, которого ждет Киев.

На этот раз к войне с таможенными махинациями привлекут кроме фискальной службы, Генеральную прокуратуру, МВД, СБУ и даже НАБУ. А полиции Кабмин разрешил круглосуточно находиться на пунктах пропуска и дал доступ к автоматизированной системе таможенного учета.

Правда, эксперты опасаются, что дополнительные полномочия полиции могут усилить давление на бизнес. А Генпрокурор заявил, что такие инициативы должны подкрепляться законодательно. Иначе возможен фальстарт.

И необходимо срочно ввести уголовную ответственность за контрабанду. Как во всех европейских странах. Иначе это будет борьбой с ветряными мельницами, а вместо старых схем новейших.

К слову, в Дании намерены задержать реализацию проекта строительства газопровода Северный поток-2.