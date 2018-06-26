Кремль ответил на просьбу Ягланда о помиловании Сенцова

Украинский режиссер Олег Сенцов не может быть помилован на основании прошения генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

– Вы знаете, что подобная просьба с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-то действий, потому что вы знаете, какая процедура помилования в Российской Федерации, – сказал он.

При этом представитель Кремля отметил, что подвижек и новостей в вопросе освобождения Сенцова нет.

Сегодня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Олег Сенцов голодает уже 44-й день на момент 26 июня.

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