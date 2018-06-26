Кремль ответил на просьбу Ягланда о помиловании Сенцова

Украинский режиссер Олег Сенцов не может быть помилован на основании прошения генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
– Вы знаете, что подобная просьба с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-то действий, потому что вы знаете, какая процедура помилования в Российской Федерации, – сказал он.
При этом представитель Кремля отметил, что подвижек и новостей в вопросе освобождения Сенцова нет.Читайте: Сенцов отказался от встречи с врачами – омбудсмен РФ Россия отказала в видеосвязи с Сенцовым и прячет его фото В России признали украинское гражданство Сенцова
Сегодня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Олег Сенцов голодает уже 44-й день на момент 26 июня.
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