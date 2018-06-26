PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Кремль ответил на просьбу Ягланда о помиловании Сенцова/

Кремль ответил на просьбу Ягланда о помиловании Сенцова

Украинский режиссер Олег Сенцов не может быть помилован на основании прошения генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда.

Турбйорн Ягланд

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

– Вы знаете, что подобная просьба с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-то действий, потому что вы знаете, какая процедура помилования в Российской Федерации, – сказал он.

При этом представитель Кремля отметил, что подвижек и новостей в вопросе освобождения Сенцова нет.

Читайте: Сенцов отказался от встречи с врачами – омбудсмен РФ Россия отказала в видеосвязи с Сенцовым и прячет его фото В России признали украинское гражданство Сенцова

Сегодня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Олег Сенцов голодает уже 44-й день на момент 26 июня.

Фотоdreamstime

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Москалькова едет к Сенцову и хочет взять Денисову
Free Sentsov! На траве в Киеве выстригли огромный призыв освободить Сенцова
Russia Today
Британскую журналистку Russia Today не пустили в Украину
Сенцов отказался от встречи с врачами – омбудсмен РФ
Денисова поставила условие РФ по политзаключенным
Генсек Совета Европы подал Путину прошение о помиловании Сенцова
нападение на цыган
Нападения на ромов в Украине – заявление Совета Европы
Политзаключенному Павлу Грибу стало хуже, нужна срочная операция
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка