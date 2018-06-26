Мэр столицы Виталий Кличко обратился к фракциям Киевсовета с просьбой поддержать проект детального плана территорий в границах улиц Оноре де Бальзака, Милославской, Николая Закревского, Александра Сабурова в Деснянском районе Киева. И отметил, что в нем учтена необходимая социальная составляющая для жителей района.

Также этот проект прошел все необходимые процедуры, были учтены архитектурные нормы и проведены экспертизы, состоялось общественное обсуждение проекта детального плана территорий, передает пресс-служба Кличко.

– Я хочу обратиться к каждому депутату. Сегодня этот вопрос очень политизирован. Вы ведь тоже общались с людьми, которые не идут из кулуаров Киевсовета уже шестой день и требуют от нас рассмотреть важный для них вопрос. Эти люди должны получить право законно жить в своих квартирах, – заявил Кличко.











Киевсовет принял детальный план территорий Троещины / 6 фотографий

– В случае принятия этого детального плана Троещина получит три новых детских сада, школу на 1980 мест, новую поликлинику на 2500 посетителей, больницу на 500 коек, роддом, ледовый стадион, 2 парка у озера и на территории инвестора, паркинги. Произойдет расширение улицы Закревского. Учли и проблемы “Жемчужины Троещины”. Можно будет свести жилье для обманутых инвесторов “Элита центр”. Все это учтено в проекте ДПТ, – отметил мэр.

Также он отметил, что принятие этого плана поможет ускорить и строительство Подольско-Воскресенского моста.

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Перед голосованием Виталий Кличко пообщался в кулуарах Киевсовета с обманутыми инвесторами – людьми, которые вложили деньги в строительство жилья на Троещине, и которые требовали принятия ДПТ. Мэр подчеркнул, что решение их проблем является для него принципиальным вопросом.

Киевсовет принял проект детального плана территорий Троещины, документ поддержал 61 депутат.