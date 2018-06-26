Москалькова едет к Сенцову и хочет взять Денисову

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова планирует лично посетить украинского режиссера Олега Сенцова после своего возвращения из Киева.

Об этом он заявила журналистам, передает 112 Украина.

– Я лично полечу для того, чтобы можно было убедиться, каково его состояние здоровья и нужна ли ему какая-либо помощь…По возвращению из Киева, – сказала она, отметив, что завтра Сенцова посетит омбудсмен по Ямало-Ненецкому округу РФ.

В то же время, она не смогла ответить на вопрос, попадет ли к Сенцову ее украинская коллега Татьяна Денисова:

– Я не могу ответить за органы власти, я им направила свое обращение с просьбой допустить уполномоченного вместе со мной, потому что наше законодательство не позволяет иностранному гражданину посещать гражданина другой страны. Она гражданка Украины, Сенцов – гражданин России, – сказала она.

Но позже Москалькова все же уточнила, что Сенцов имеет два гражданства.

Сегодня Татьяну Москалькову не пустили к крымскому дезертиру Максиму Одинцову в Лукьяновском СИЗО и она намерена ожидать разрешения Минюста Украины в РФ, передает Интерфакс-Украина.

– Я сожалею, что не была допущена на встречу к Одинцову…Я вернусь в Москву, потому что необходимо уже приехать тогда, когда есть определенное решение и есть надежда на позитивные шаги, – отметила она.

Украинцы Максим Одинцов и Александр Баранов в 2014 году перешли служить в российскую армию. В 2016 году их задержали на Чонгаре, а затем Дарницкий райсуд Киева за госизмену и дезертирство приговорил их к 14 и 13 годам лишения свободы соответственно.

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К слову, сегодня в Кремле заявили, что Олег Сенцов не может быть помилован на основании просьбы генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда.