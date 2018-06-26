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Нападение на лагерь ромов: подозреваемых взяли под стражу

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для всех подозреваемых в нападении на лагерь ромов во Львове.

Табір ромів

Пустомытовский суд Львовской области избрал для всех подозреваемых в нападении на лагерь ромов меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает УНИАН.

Сейчас восемь подозреваемых находятся под стражей.

– Пустомытовский суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога шести подозреваемым в нападении на лагерь цыган, в том числе организатору, еще двум несовершеннолетним – меру пресечения суд избрал вчера, – сказала пресс-секретарь прокуратуры Львовской области Юлия Шевченко.

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К слову, комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала украинскую власть принять меры по предотвращению нападений на ромов и наказать всех виновных в нападении на лагерь во Львове.

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