Негативная атмосфера: Ольга Герасимьюк уволилась из Нацсовета

Украинская журналистка и телеведущая Ольга Герасимьюк написала заявление на увольнение с должности замглавы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом она сообщила Радио Свобода и предоставила фотокопию своего заявления.

В заявлении она отметила, что просит уволить ее с занимаемой должности “в связи с невозможностью работать в сложившихся обстоятельствах.

– На мой взгляд в органе созданы неприемлемые для независимой регуляторной деятельности условия. Сложилась негативная морально-нравственная атмосфера, которая делает невозможным прозрачное коллегиальное принятие решений, которые бы способствовали развитию и укреплению информационной сферы в государстве. Работа независимого регулятора заметно политизирована, – Ольга Герасимьюк.

По ее словам, стало возможным распространение из Национального совета официальным путем искаженной и сманипулированной информации, которая носит клеветнический характер.

Такая ситуация разрушает главную цель, которой надо служить – под угрозу ставится сама суть свободы слова, которая наоборот сегодня нуждается в заботе и защите.

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К слову, на эту должность она была назначена в июле 2014-го.

Напомним, недавно Павел Жебривский подал в отставку.

Фото: Ольга Герасим’юк/ Фотокопия: Радио Свобода