Официально: Совет ЕС утвердил €1 млрд для Украины

Совет Европейского Союза окончательно утвердил выделение Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи.

Об этом пресс-служба Совета ЕС сообщила в Twitter.

– Сегодня Совет ЕС принял €1 млрд новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины, а также поддержания экономической стабильности и программы структурных реформ, – говорится в сообщении.

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Президент Украины Петр Порошенко уже выразил благодарность Евросоюзу, назвав решение признанием украинского прогресса.

– Глубоко благодарен президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру за скоординированное выполнение наших договоренностей и искреннюю поддержку Украины.

Сегодняшнее решение – это признание нашего прогресса на пути реформ и подтверждение единства и солидарности с Украиной в противодействии внутренним и внешним вызовам, – написал он.

Напомним, 29 мая Совет Европейского союза принял решение о предоставлении очередной макрофинансовой помощи Украине на сумму €1 млрд.

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