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Начало отопительного сезона 2018 – дата

В 2018 году отопительный сезон в Украине начнется 15 октября.

Опалення

Об этом во время селекторного совещания относительно подготовки к новому отопительному сезону 2018-2019 заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает УНН.

– Отопительный сезон в этом году начнется как всегда – 15 октября. Ничего не поменяется – времени осталось очень мало, – подчеркнул министр.

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Напомним, в Кабмине прогнозируют рост тарифов на коммунальные услуги в Украине на протяжении следующих трех лет, в частности – на газ, горячую воду, отопление и электроэнергию.

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