PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Погода в Украине на сегодня, 26 июня (КАРТА)/

Погода в Украине на сегодня, 26 июня (КАРТА)

26 июня на западной части Украины ожидаются дожди.

погода

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской , Закарпатской, Волынской, Житомирской, Винницкой и Ровенской областях пройдут грозы. Температура до +26°С.

Жителей Херсонской области и Крыма ожидает переменная облачность. Температура до +31°С.

Читайте: Уничтожен урожай и обесточено 130 сел: в Украине разбушевалась непогода

На востоке ожидается переменная облачность. В Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областях температура до +31°С.

26 июня в столице будет солнечно, температура +23-25°С.

Ранее синоптики прогнозировали жаркое и сухое лето в Украине, которое закончится не ранее второй половины сентября.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка