Погода в Украине на сегодня, 26 июня (КАРТА)

26 июня на западной части Украины ожидаются дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской , Закарпатской, Волынской, Житомирской, Винницкой и Ровенской областях пройдут грозы. Температура до +26°С.

Жителей Херсонской области и Крыма ожидает переменная облачность. Температура до +31°С.

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На востоке ожидается переменная облачность. В Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областях температура до +31°С.

26 июня в столице будет солнечно, температура +23-25°С.

Ранее синоптики прогнозировали жаркое и сухое лето в Украине, которое закончится не ранее второй половины сентября.