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Российского телеведущего выдворили из Украины

Российского телеведущего и доверенное лицо Путина на президентских выборах Евгения Примакова задержали в аэропорту Борисполь.

– Все было корректно, вежливо, меня вызвали в комнату для собеседования. Посмотрели документы и распечатали информацию по конференции ОБСЕ. Сотрудники СБУ подумали, созвонились и сказали, что в соответствии с законом мне закрыт въезд на 5 лет на Украину как человеку, который несет угрозу ее безопасности, – рассказал Евгений Примаков.

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Сейчас Примаков находится в транзитной зоне, ожидая обратный вечерний вылет.

Напомним, пограничники не пустили в Украину двух российских актеров, которые до этого незаконно пересекли государственную границу в закрытых пунктах пропуска оккупированного Крыма.

Фото: Evgeny Primakov.

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