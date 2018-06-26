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Сенцов отказался от встречи с врачами – омбудсмен РФ

Олег Сенцов отказался от предложения пройти медосмотр под руководством врачей, которых выберут родственники и адвокат.

– Мы предложили, я обратилась к руководителю пенитенциарной системы с тем, чтобы ему провели консилиум с теми врачами, которых предложит адвокат или родственники, чтобы им доверяли. Он сказал, что он вообще не хочет встречаться ни с какими врачами, что он крепкий, что не дождутся и он будет отстаивать свою позицию до конца, – рассказывает российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает 112 Украина.

Она также отметила, что Олег Сенцов встает и разговаривает.

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– Я не вижу смертельной опасности, но меня не может не беспокоить, что 40 дней голодовки – это очень длительный срок, – подчеркнула она.

Напомним, Олег Сенцов в российской колонии Белый медведь 14 мая объявил голодовку и потребовал освободить всех украинских политзаключенных.

Фото: скриншот з 112 Украина.

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