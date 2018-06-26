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Создание Антикоррупционного суда – Порошенко подписал закон

Президент Петр Порошенко сегодня подписал принятый Верховной Радой закон О создании Высшего Антикоррупционного суда.

Петро Порошенко

Об этом глава государства сообщил на встрече с выпускниками Киевского института международных отношений, передает Интерфакс-Украина.

– Я принял решение, что именно сегодня тут мы должны подписать закон о запуске Антикоррупционного суда. Закон, который был проголосован в чрезвычайно короткий срок в первом чтении и в целом, – сказал Порошенко.

Он также отметил, что хотел бы видеть выпускников вуза среди судей Антикоррупционного суда:

– Очень счастлив был бы видеть выпускников института среди кандидатов в судьи Высшего антикоррупционного суда. Уровень подготовки, я заявляю, достаточный, а еще законодатель вписал “наличие международного опыта”, а у кого международный опыт должен быть, как не у выпускников Института?, – сказал Порошенко.

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Напомним, 21 июня Верховная Рада одобрила президентский законопроект (№8497) о создании Высшего антикоррупционного суда Украины 21 июня. Он является техническим и необходим для начала деятельности ВАКС.

Фото: Пресс-служба АП

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