Украина создает дополнительную полумиллионную армию – Турчинов

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что развитие теробороны позволит создать многотысячный резерв для ВСУ и других силовых структур.

В Украине создается резервная армия на базе бригад территориальной обороны в каждом городе страны, что позволит создать дополнительно полумиллионное войско для защиты от масштабного военного нападения агрессора.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов на полигоне Гончаровское, где прошли военные учения по территориальной обороне Северная крепость-2018, передает пресс-служба ведомства.

– В результате мы должны получить дополнительную мощную полумиллионную армии, способную надежно защитить Украину от любого агрессора, – подчеркнул он.

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Турчинов добавил, что Министерство обороны и Генеральный штаб готовят проект Закона О территориальной обороне Украины, который после одобрения на заседании СНБО будет внесен в парламент.

Как сообщалось, в Черниговской области состоялись первые экспериментальные тактические учения по территориальной обороне Северная крепость-2018.