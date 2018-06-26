Серьезный шаг: Минобороны разрешили закупку оружия за границей

Решением СНБО Украины либерализована внешнеэкономическая деятельность для отечественных компаний-производителей вооружения ОПК.

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по либерализации внешнеэкономической деятельности для отечественных компаний оборонно-промышленного комплекса.

Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов сообщил во время брифинга, сообщает пресс-служба СНБО.

По его словам, решение СНБО предусматривает либерализацию внешнеэкономической деятельности для предприятий ОПК, “в частности, разрешение на экспорт своей продукции без посредничества государственных специализированных компаний, всем производителям военной техники и оружия независимо от формы собственности”.

– Разрешен импорт продукции военного назначения для собственных нужд производителей военной техники и оружия, а также импорт для негосударственных предприятий, имеющих прямые дилерские соглашения с зарубежными производителями вооружений, – сообщил Турчинов.

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Он добавил, что также решением СНБО сняты ограничения на прямые контракты отечественных министерств силового блока, в частности, Министерства обороны, закупки оружия и военной техники за рубежом.

Турчинов назвал такое решение “очень серьезным шагом, который значительно укрепит нашу оборонную способность и даст мощный толчок развитию оборонной промышленности”.

Напомним, все предприятия государственного концерна Укроборонпром будут объединены в пять кластеров.