PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Серьезный шаг: Минобороны разрешили закупку оружия за границей/

Серьезный шаг: Минобороны разрешили закупку оружия за границей

Решением СНБО Украины либерализована внешнеэкономическая деятельность для отечественных компаний-производителей вооружения ОПК.

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по либерализации внешнеэкономической деятельности для отечественных компаний оборонно-промышленного комплекса.

Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов сообщил во время брифинга, сообщает пресс-служба СНБО.

По его словам, решение СНБО предусматривает либерализацию внешнеэкономической деятельности для предприятий ОПК, “в частности, разрешение на экспорт своей продукции без посредничества государственных специализированных компаний, всем производителям военной техники и оружия независимо от формы собственности”.

– Разрешен импорт продукции военного назначения для собственных нужд производителей военной техники и оружия, а также импорт для негосударственных предприятий, имеющих прямые дилерские соглашения с зарубежными производителями вооружений, – сообщил Турчинов.

Читайте: Укроборонпром показал уникальные новейшие разработки

Он добавил, что также решением СНБО сняты ограничения на прямые контракты отечественных министерств силового блока, в частности, Министерства обороны, закупки оружия и военной техники за рубежом.

Турчинов назвал такое решение “очень серьезным шагом, который значительно укрепит нашу оборонную способность и даст мощный толчок развитию оборонной промышленности”.

Напомним, все предприятия государственного концерна Укроборонпром будут объединены в пять кластеров.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Укроборонпром показал уникальные новейшие разработки
Петро Порошенко
Порошенко ввел в действие расширение санкций против РФ
Предприятия Укроборонпрома объединят в 5 кластеров
Порошенко ввел в действие решение СНБО о проведении испытаний вооружения
Літак Су-25М1
Как выглядит модернизированный штурмовик Су-25М1К для ВСУ
Кабмин инициирует расширение санкций против РФ
Хваленая ракета Путина пролетела 5 миль и упала – разведка США
Цель уничтожена: финальные испытания модифицированного Скифа
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка