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Большую окружную дорогу в Киеве построят французы

Укравтодор и французская строительная компания Bouygues Travaux Publics SAS подписали меморандум о подготовке предварительного технико-экономического обоснования концессионного строительства и эксплуатации дороги Киев-Белая Церковь, а также первой очереди Большой кольцевой дороги столицы.

Речь идет о новых направлениях указанных дорог, в случае с Большой кольцевой – об участке между автодорогами М-06 Киев-Чоп до М-05 Киев-Одесса, сообщили в Офисе Национального инвестиционного совета, передает ЦТС.

Протяженность первой очереди Большой окружной дороги вокруг Киева составит 51 км, протяженность дороги Киев – Белая Церковь – около 50 км, сообщает  Интерфакс-Украина.

Стоимость строительства – около $300 млн.

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Отмечается, что группа компаний Bouygues оперирует в 90 странах мира и имеет капитализацию более чем €15 млрд.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве могут ввести платный въезд в центр города, чтобы снизить поток автомобилей в столице.

Фото: Dreamstime.

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