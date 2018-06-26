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Как котят: современные схемы мошенников

Простые, как дважды два, или сложные, словно из голливудских сценариев, схемы мелких афер выманили у украинцев сотни и тысячи гривен, килограммы техники, и немало драгоценностей. Факты ІСTV узнали, какие способы развода на деньги и ценности актуальны сейчас.

схеми шахраїв

Новые схемы развода распознать не так-то просто. Это раньше мошенников выдавал маргинальный внешний вид.

Сейчас вы вряд ли заподозрите в том, что у вас пытается выманить сотню гривен мужчина в деловом костюме или что хрупкая интеллигентная девушка может быть аферисткой.

Более того, вы даже можете не видеть обманщиков. Интернет и телефонная связь давно стали местом заработка не только онлайн-предпринимателей.

Классические трюки

  • случайное вредительство

Мошенники могут подстроить столкновение на улице или в магазине. Как ни странно, в этот момент в их руках будет коробка с якобы новым ноутбуком или хрупким дорогим фарфором.

Ну а вы, как порядочный и растерянный от внезапности происходящего человек, сразу поймете, что нужно договориться и компенсировать стоимость ценности.

  • найденный кошелек

К вам на улице обращается незнакомый человек, который утверждает, что нашёл кошелёк с крупной суммой денег и не знает, как с ними поступить. Странная ситуация, но наша бдительность так часто засыпает, когда на горизонте появляется возможность легкого обогащения.

В ходе обсуждения ситуации ваш собеседник или вы сами озвучиваете идею, что средства следует разделить. Потом и вовсе вам предлагают забрать себе кошелек на хранение. Взамен – как гарантию, просят небольшую сумму.

Вы соглашаетесь, платите деньги приличному на вид незнакомцу. А когда он исчезает, обнаруживаете, что в кошельке в лучшем случае сувенирные деньги.

  • экстремалы на дорогах

Автомобильная схема развода. Очень известная.  И тем не менее в стрессовых ситуациях, подобных авариям на дороге, действенная. Вам под колеса попадает (считайте, прыгает) якобы пострадавший пешеход.

Естественно, он пострадал, но чудесным образом сам поднимается или откуда-то берутся неравнодушные очевидцы. Вам предлагают все решить на месте. Иначе – вызов полиции, оформление ДТП.

Более щадящий вариант – пострадавший цел, но во время якобы столкновения у него разбился телефон или планшет. И вам, конечно же, настоятельно предлагают компенсировать стоимость ценных вещей.

  • махинации с банковскими картами

Таких тоже множество. Самые распространенные связаны с выискиванием ваших персональных банковских данных. Как правило мошенники звонят и представляются сотрудниками вашего банка.

Аферисты сообщают, что счёт заморожен для проверки реквизитов или из-за подозрительных операций. Причины могут называть абсолютно разные. Для того чтобы проверить информацию и якобы сберечь ваши деньги вас просят назвать номер карты, ее СVV и другие данные, которые не обязательно включают в себя пин код.

Пока вы пытаетесь разобраться, что к чему, злоумышленники переводят деньги на свой счёт и заметают следы незаконных операций.

Новые схемы

  • мошенничество в сети

Самый частый развод на бесплатных платформах по продаже товаров. Здесь афер масса. Одна из недавних – выманивание денег на товар, которого нет.

Вы пытаетесь приобрести у псевдопродавца товар. Он реальный, в отличие от продавца. Мошенник просит вас о предоплате.

Реквизит, который он вам высылает – реального продавца. Ему говорит, что деньги высылает он сам. Таким образом вы оплачиваете товар, который получит другой человек.

  • телефонный развод

Новая схема предполагает подмену кода телефонного оператора. Она схожа з разводами касательно банковских карт, так как предполагает выведывание информации касательно личных счетов.

Читайте: Ваша карта будет заблокирована. Приватбанк предупредил о СМС-мошенничестве Не важно, что вы пишете: как уберечься от мошеннических схем в соцсетях Мошенничество на счетчиках воды: как действуют аферисты

С измененного аферистами телефонного номера жертве поступает СМС якобы из банка. В тексте говорится о блокировке счета. Для решения вопроса владельцу карты предлагают позвонить на указанный в СМС номер телефона.

Когда абонент звонит по этому номеру, мошенники, выдавая себя за работников банковского учреждения, узнают необходимые для снятия средств данные.

  • через приложения

Схема предусматривает кражу данных при установке приложений на смартфон с привязкой карты. Мошенники заражают программу специальным вирусом.

Вы видите на экране поддельное окно мобильного банкинга и, ничего не подозревая, вводите туда свои данные, которые попадают к мошенникам.

Как уберечься

Как видим, новые схемы, как и старые, рассчитаны на невнимательность потенциальных жертв. Поэтому, от риска остаться без кровных не застрахованы ни автовладельцы, ни пожилые люди, которые не пользуются современными технологиями, ни самые осторожные из нас.

Сохраняйте самообладание и помните, что случайностей не бывает. А про местонахождение бесплатного сыра и вспоминать не стоит. Каким бы он заманчивым не был, вряд ли это подарок судьбы, за который потом не придется расплачиваться.

Фотоdreamstime

Яна Семенюк

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