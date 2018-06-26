Как котят: современные схемы мошенников

Простые, как дважды два, или сложные, словно из голливудских сценариев, схемы мелких афер выманили у украинцев сотни и тысячи гривен, килограммы техники, и немало драгоценностей. Факты ІСTV узнали, какие способы развода на деньги и ценности актуальны сейчас.

Новые схемы развода распознать не так-то просто. Это раньше мошенников выдавал маргинальный внешний вид.

Сейчас вы вряд ли заподозрите в том, что у вас пытается выманить сотню гривен мужчина в деловом костюме или что хрупкая интеллигентная девушка может быть аферисткой.

Более того, вы даже можете не видеть обманщиков. Интернет и телефонная связь давно стали местом заработка не только онлайн-предпринимателей.

Классические трюки

случайное вредительство

Мошенники могут подстроить столкновение на улице или в магазине. Как ни странно, в этот момент в их руках будет коробка с якобы новым ноутбуком или хрупким дорогим фарфором.

Ну а вы, как порядочный и растерянный от внезапности происходящего человек, сразу поймете, что нужно договориться и компенсировать стоимость ценности.

найденный кошелек

К вам на улице обращается незнакомый человек, который утверждает, что нашёл кошелёк с крупной суммой денег и не знает, как с ними поступить. Странная ситуация, но наша бдительность так часто засыпает, когда на горизонте появляется возможность легкого обогащения.

В ходе обсуждения ситуации ваш собеседник или вы сами озвучиваете идею, что средства следует разделить. Потом и вовсе вам предлагают забрать себе кошелек на хранение. Взамен – как гарантию, просят небольшую сумму.

Вы соглашаетесь, платите деньги приличному на вид незнакомцу. А когда он исчезает, обнаруживаете, что в кошельке в лучшем случае сувенирные деньги.

экстремалы на дорогах

Автомобильная схема развода. Очень известная. И тем не менее в стрессовых ситуациях, подобных авариям на дороге, действенная. Вам под колеса попадает (считайте, прыгает) якобы пострадавший пешеход.

Естественно, он пострадал, но чудесным образом сам поднимается или откуда-то берутся неравнодушные очевидцы. Вам предлагают все решить на месте. Иначе – вызов полиции, оформление ДТП.

Более щадящий вариант – пострадавший цел, но во время якобы столкновения у него разбился телефон или планшет. И вам, конечно же, настоятельно предлагают компенсировать стоимость ценных вещей.

махинации с банковскими картами

Таких тоже множество. Самые распространенные связаны с выискиванием ваших персональных банковских данных. Как правило мошенники звонят и представляются сотрудниками вашего банка.

Аферисты сообщают, что счёт заморожен для проверки реквизитов или из-за подозрительных операций. Причины могут называть абсолютно разные. Для того чтобы проверить информацию и якобы сберечь ваши деньги вас просят назвать номер карты, ее СVV и другие данные, которые не обязательно включают в себя пин код.

Пока вы пытаетесь разобраться, что к чему, злоумышленники переводят деньги на свой счёт и заметают следы незаконных операций.

Новые схемы

мошенничество в сети

Самый частый развод на бесплатных платформах по продаже товаров. Здесь афер масса. Одна из недавних – выманивание денег на товар, которого нет.

Вы пытаетесь приобрести у псевдопродавца товар. Он реальный, в отличие от продавца. Мошенник просит вас о предоплате.

Реквизит, который он вам высылает – реального продавца. Ему говорит, что деньги высылает он сам. Таким образом вы оплачиваете товар, который получит другой человек.

телефонный развод

Новая схема предполагает подмену кода телефонного оператора. Она схожа з разводами касательно банковских карт, так как предполагает выведывание информации касательно личных счетов.

С измененного аферистами телефонного номера жертве поступает СМС якобы из банка. В тексте говорится о блокировке счета. Для решения вопроса владельцу карты предлагают позвонить на указанный в СМС номер телефона.

Когда абонент звонит по этому номеру, мошенники, выдавая себя за работников банковского учреждения, узнают необходимые для снятия средств данные.

через приложения

Схема предусматривает кражу данных при установке приложений на смартфон с привязкой карты. Мошенники заражают программу специальным вирусом.

Вы видите на экране поддельное окно мобильного банкинга и, ничего не подозревая, вводите туда свои данные, которые попадают к мошенникам.

Как уберечься

Как видим, новые схемы, как и старые, рассчитаны на невнимательность потенциальных жертв. Поэтому, от риска остаться без кровных не застрахованы ни автовладельцы, ни пожилые люди, которые не пользуются современными технологиями, ни самые осторожные из нас.

Сохраняйте самообладание и помните, что случайностей не бывает. А про местонахождение бесплатного сыра и вспоминать не стоит. Каким бы он заманчивым не был, вряд ли это подарок судьбы, за который потом не придется расплачиваться.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк